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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RUHAN BİLİR

Ruhan Bilir

Genç Parti
Ruhan Bilir
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı