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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DURAN YILDIZ

Duran Yıldız

Genç Parti
Duran Yıldız
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Kırıkkale
Kaynak: Anadolu Ajansı