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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NURTEN TUNA

Nurten Tuna

Genç Parti
Nurten Tuna
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı