Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ KIRMUT

Ali Kırmut

Genç Parti
Ali Kırmut
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı