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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET YAŞAR AHİ

Mehmet Yaşar Ahi

Genç Parti
Mehmet Yaşar Ahi
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı