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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERAY SONGÜR

Eray Songür

Genç Parti
Eray Songür
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı