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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET UÇGAN

Mehmet Uçgan

Genç Parti
Mehmet Uçgan
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı