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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OSMAN ÇERMEK

Osman Çermek

Genç Parti
Osman Çermek
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Eskişehir
Kaynak: Anadolu Ajansı