2 BÖLGE - GENÇ PARTİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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KELES
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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