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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CÜNEYİT BİRKAL

Cüneyit Birkal

Genç Parti
Cüneyit Birkal
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Ardahan
Kaynak: Anadolu Ajansı