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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYŞE ÖZLEM BAHAR

Ayşe Özlem Bahar

Genç Parti
Ayşe Özlem Bahar
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı