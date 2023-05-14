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Çağatay Açıkbaş
Genç Parti
Ankara 3. Bölge
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Umut Bolel
Genç Parti
Ankara 3. Bölge
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Tülin Arslan
Genç Parti
Ankara 3. Bölge
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Tahir Vanlı
Genç Parti
Ankara 3. Bölge
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Ayhan Tekin
Genç Parti
Ankara 3. Bölge
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Merter Acar Zinkçi
Genç Parti
Ankara 3. Bölge
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Saniye Başkır
Genç Parti
Ankara 3. Bölge
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Soner Köse
Genç Parti
Ankara 3. Bölge
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İbrahim Can Ocakverdi
Genç Parti
Ankara 3. Bölge
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Can Pekcan
Genç Parti
Ankara 3. Bölge
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Mustafa Aydoğmuş
Genç Parti
Ankara 3. Bölge
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Oğuz Kolukısaoğlu
Genç Parti
Ankara 3. Bölge