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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FAHRETTİN ÖLMEZ

Fahrettin Ölmez

Genç Parti
Fahrettin Ölmez
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Ağrı
Kaynak: Anadolu Ajansı