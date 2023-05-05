-
Hasan Erdoğan
Adalet Birlik Partisi
Gaziantep
-
Coşkun Güler
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Abdulhamit Gül
Adalet ve Kalkınma Partisi
Gaziantep
-
Vakıf Demir
Anavatan Partisi
Gaziantep
-
Orhan Kızılaslan
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Hasan Öztürkmen
Cumhuriyet Halk Partisi
Gaziantep
-
Kadir Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
Sait Duran
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
Deniz Korkmaz
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Mustafa Gürban
İyi Parti
Gaziantep
-
Mehmet Karayılan
Mehmet Karayılan
Gaziantep
-
Koray Kurt
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Cuma Nacar
Millet Partisi
Gaziantep
-
Ahmet Çavuş
Milli Yol Partisi
Gaziantep
-
Sermet Atay
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Hüseyin Kavak
Sol Parti
Gaziantep
-
Sibel Altıntaş
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Suat Ayaz
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Fatma Binay Abacı
Vatan Partisi
Gaziantep
-
Şükrü Yılmaz
Yeniden Refah Partisi
Gaziantep
-
Cevdet Solmaz
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Sevda Karaca Demir
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Ümit Özdağ
Zafer Partisi
Gaziantep
-
Zeynep Erkahraman
Adalet Birlik Partisi
Gaziantep
-
Muhiddin Öztürkmen
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Eyup Özkeçeci
Adalet ve Kalkınma Partisi
Gaziantep
-
Ali Aksoy
Ali Aksoy
Gaziantep
-
Mustafa Yunus İyiyapıcı
Anavatan Partisi
Gaziantep
-
Metin Demirçubuk
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Melih Meriç
Cumhuriyet Halk Partisi
Gaziantep
-
Abdulkadir Erdil
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
Mahmut Gören
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
Veli Taşkın
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Ay
İyi Parti
Gaziantep
-
Cevdet Güdücü
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Çetiner
Millet Partisi
Gaziantep
-
Aydın Orhan
Milli Yol Partisi
Gaziantep
-
Mustafa Bozgeyik
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Balkaya
Sol Parti
Gaziantep
-
Barış Fırat
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Yusuf Gören
Vatan Partisi
Gaziantep
-
Nurettin Özkaya
Yeniden Refah Partisi
Gaziantep
-
Eray Yıldırım
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Murat Sarısaç
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Mehmet Pamuk
Zafer Partisi
Gaziantep
-
Hüsamettin Kılınç
Adalet Birlik Partisi
Gaziantep
-
Zerafettin Yıldırım
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Ali Şahin
Adalet ve Kalkınma Partisi
Gaziantep
-
İsmail Mesut Kara
Anavatan Partisi
Gaziantep
-
Recep Tuncer
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Ertuğrul Kaya
Cumhuriyet Halk Partisi
Gaziantep
-
İbrahim Küçükkoç
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Duran
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
Hatice Gül Esmer
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Özberk
İyi Parti
Gaziantep
-
Gülcan Özdemir
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Ali Galip Emrullah
Millet Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Emin Sever
Milli Yol Partisi
Gaziantep
-
Ali Muhittin Taşdoğan
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Ömer Keskin
Ömer Keskin
Gaziantep
-
Ahmet Günler
Sol Parti
Gaziantep
-
Ali Tutuş
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Hayri Kırıcı
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Sinan Büyükhatipoğlu
Vatan Partisi
Gaziantep
-
Sedat Yıldız
Yeniden Refah Partisi
Gaziantep
-
Filiz Günay
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Songül Koçdağ
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Alp Kaya
Zafer Partisi
Gaziantep
-
Muhammet Emir Kılınç
Adalet Birlik Partisi
Gaziantep
-
İhsan Kaya
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Derya Bakbak
Adalet ve Kalkınma Partisi
Gaziantep
-
İhsan Yılmaz
Anavatan Partisi
Gaziantep
-
Elvan Arkan
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Reis Reisoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Gaziantep
-
Gülşen Cankara
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
Dilek Korkmaz
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Medine İlay Yıldırım
İyi Parti
Gaziantep
-
Alican Doğan
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Sıddık Çakıroğlu
Millet Partisi
Gaziantep
-
Adnan Bozkıroğlu
Milli Yol Partisi
Gaziantep
-
Mahmut Cüneyt Göz
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Yaren Kaylan
Sol Parti
Gaziantep
-
Sinem Kotan
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Aysel Kahraman
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Ayşe Bakışgan
Vatan Partisi
Gaziantep
-
Esra Alati
Yeniden Refah Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Hanifi Öztoprak
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Musa Aydın
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Alaittin Çakmak
Zafer Partisi
Gaziantep
-
Cuma Cançelik
Adalet Birlik Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Kemal Taşkın
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Mesut Bozatlı
Adalet ve Kalkınma Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Öztürk
Anavatan Partisi
Gaziantep
-
Ahmet Uğur Baloğlu
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Adile Merve Altınbaş Yılmaz
Cumhuriyet Halk Partisi
Gaziantep
-
Seda Durna
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
İsmail Cankara
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
Mesut Küçükosmanoğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Mustafa Altunbaş
İyi Parti
Gaziantep
-
Leyla Karakaya
Millet Partisi
Gaziantep
-
Ayşe Kaya
Milli Yol Partisi
Gaziantep
-
Abdullah Şaşuşağı
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Önder İnal
Sol Parti
Gaziantep
-
Hüseyin Kaan Erdoğan
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Deniz Kahraman
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Cuma Dal
Vatan Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Ös
Yeniden Refah Partisi
Gaziantep
-
Hüseyin Bulut
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Dilan Güler
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Gizem Büşra Bilgiç
Zafer Partisi
Gaziantep
-
Mihriban Kanat
Adalet Birlik Partisi
Gaziantep
-
Halil Eker
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Şahzade Demir
Adalet ve Kalkınma Partisi
Gaziantep
-
Mustafa Büyükuncu
Anavatan Partisi
Gaziantep
-
Hamza Elbeyli
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Erdal Geçit
Cumhuriyet Halk Partisi
Gaziantep
-
Ramazan Kalli
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
Vakkas Cankara
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
Ramazan Demircan
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Murat Yaprak
İyi Parti
Gaziantep
-
Mehmet
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Muhammet Bekir İncearık
Millet Partisi
Gaziantep
-
İlayda Bilir
Milli Yol Partisi
Gaziantep
-
Elif Aslı Ercihan
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Mahmut Derman Tutar
Sol Parti
Gaziantep
-
Mehmet Eynallı
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Eren Ladikli
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Mustafa Gökçayır
Vatan Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Akgül
Yeniden Refah Partisi
Gaziantep
-
Sevinç Karacabağ
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Kahraman Çiçek
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Alev Akdemir Bekem
Zafer Partisi
Gaziantep
-
Ömer Kılınç
Adalet Birlik Partisi
Gaziantep
-
Coşkun Can Güler
Adalet Partisi
Gaziantep
-
İrfan Çelikaslan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Gaziantep
-
Mustafa Kaplan
Anavatan Partisi
Gaziantep
-
Muzaffer Bozgeyik
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Selim Karahan
Cumhuriyet Halk Partisi
Gaziantep
-
Muhammed Sabri Taşdirek
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Yüce
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Mesut Niziplioğlu
İyi Parti
Gaziantep
-
Eda Akçalı
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Ömer Yıldırım
Millet Partisi
Gaziantep
-
Vakıf Orhan
Milli Yol Partisi
Gaziantep
-
Ayşegül Köroğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Ali Eren Karadağ
Sol Parti
Gaziantep
-
Ahmet Karabıyık
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Hafize Kazcı
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Hüseyin Kozan
Vatan Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Fatih Borsöken
Yeniden Refah Partisi
Gaziantep
-
Osman Arslan
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Fatma Bayındır Özgür
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Erman Ebçem
Zafer Partisi
Gaziantep
-
Beyzanur Özdil
Adalet Birlik Partisi
Gaziantep
-
Ökkeş Güler
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Bünyamin Bozgeyik
Adalet ve Kalkınma Partisi
Gaziantep
-
Selim Erikçi
Anavatan Partisi
Gaziantep
-
Faruk Gökbulut
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Müslüm Şahinsoy
Cumhuriyet Halk Partisi
Gaziantep
-
Emirhan Kanat
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
Fatma Yener
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
Yılmaz Avcı
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Sema Albayram
İyi Parti
Gaziantep
-
Onur Yetim
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Şenol Köylü
Millet Partisi
Gaziantep
-
Buse Çavuş
Milli Yol Partisi
Gaziantep
-
Ender Özkarslıgil
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Hulki Umut Demir
Sol Parti
Gaziantep
-
Hünerment Boral
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Mustafa Asefler
Vatan Partisi
Gaziantep
-
Mükerrem Mustafa Bilici
Yeniden Refah Partisi
Gaziantep
-
Hilmi Yıldırım
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Abdullah Gözen
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Erhan Sucu
Zafer Partisi
Gaziantep
-
Ahmet Turan Erdoğan
Adalet Birlik Partisi
Gaziantep
-
Murat Alpaydın
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Feray Yılmaz
Adalet ve Kalkınma Partisi
Gaziantep
-
Hasan Tosun
Anavatan Partisi
Gaziantep
-
Ömer Doğan
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Hasan Gür
Cumhuriyet Halk Partisi
Gaziantep
-
Tekin Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
Baran Korucu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Erlale
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Ali Yıldırım
İyi Parti
Gaziantep
-
Şahin Koçak
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Hamza Topuz
Millet Partisi
Gaziantep
-
Aydın Taşkesen
Milli Yol Partisi
Gaziantep
-
Ramazan Yıldız
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Hasan Duman
Sol Parti
Gaziantep
-
Renas Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Serhan Erkanlı
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Işıkgün Akfırat
Vatan Partisi
Gaziantep
-
Faruk Soner Ataş
Yeniden Refah Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Çevik
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Aysima Mihriban Mehtap Arslan
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Rabia Seçkin
Zafer Partisi
Gaziantep
-
Turgut Ergün
Adalet Birlik Partisi
Gaziantep
-
Gülten Öztürkmen
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Muhammed Hakan Tanrıöver
Adalet ve Kalkınma Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Dalgacı
Anavatan Partisi
Gaziantep
-
Mustafa Yalçınkaya
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Mehmet İslam
Cumhuriyet Halk Partisi
Gaziantep
-
Şeyhmus Canpolat
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
İbrahim Kapkara
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
Halil Maşa
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Tibet Ekinci
İyi Parti
Gaziantep
-
Sergen Şahin
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Halil Çıldır
Millet Partisi
Gaziantep
-
Ahmet Fazıl Uğur
Milli Yol Partisi
Gaziantep
-
Fatih Yunus
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Eren Hasöz
Sol Parti
Gaziantep
-
Mirhat Boral
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Ali Kadir Oğuz
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Oğuz Polatbilek
Vatan Partisi
Gaziantep
-
İrfan Demirhan
Yeniden Refah Partisi
Gaziantep
-
Şükrü Karadana
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Edhem Ünal
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
İbrahim Avcı
Zafer Partisi
Gaziantep
-
Sema Nur Erkahraman
Adalet Birlik Partisi
Gaziantep
-
Adalet Çiçek
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Hasan Teke
Adalet ve Kalkınma Partisi
Gaziantep
-
Ayşe Deniz Oktay
Anavatan Partisi
Gaziantep
-
Burhan Çakabeyli
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Ahmet İdris İnal
Cumhuriyet Halk Partisi
Gaziantep
-
Ahmet Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
Abdullah Altıparmak
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
Zeki Yıldırım
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Oktay İyisaraç
İyi Parti
Gaziantep
-
İbrahim Yemez
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Asım Barık
Millet Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Levent Öztürk
Milli Yol Partisi
Gaziantep
-
Fahri Çevik
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Mahmut Yaynık
Sol Parti
Gaziantep
-
Pembe Türken
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Selda Özdemir
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Suat Bozkurt
Yeniden Refah Partisi
Gaziantep
-
Sevcan Polat
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Elif Yalçın
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Ömer Buğra Bakır
Zafer Partisi
Gaziantep
-
Yusuf Doğan
Adalet Birlik Partisi
Gaziantep
-
Hasan Hüseyin Özçelik
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Abdullah Durdu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Gaziantep
-
İsmail Barak
Anavatan Partisi
Gaziantep
-
Ali Bekir Ekiz
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Fatma Müge Düşün
Cumhuriyet Halk Partisi
Gaziantep
-
Bekir Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
Mustafa Karaman
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
Ali Demir
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Nermin Tuzcu
İyi Parti
Gaziantep
-
Muhammet Alper Eser
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Şıh Tahir Taşdelen
Millet Partisi
Gaziantep
-
Mikail Pürçek
Milli Yol Partisi
Gaziantep
-
Gürkan Kıraç
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Sinan Çurman
Sol Parti
Gaziantep
-
Mehmet Göktepe
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Alper Solak
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Adnan Çelik
Vatan Partisi
Gaziantep
-
Erkan Süzerer
Yeniden Refah Partisi
Gaziantep
-
Hakan Özdemir
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Yılmaz Açan
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Esra Eker
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Cuma Reyhan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Gaziantep
-
Aydın Yılmaz
Anavatan Partisi
Gaziantep
-
Murat Gülgün
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Gökhan Çeliktürk
Cumhuriyet Halk Partisi
Gaziantep
-
Veli Keskin
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
Sultan İlaslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
Hurşit Türkkan
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Hasan Alpdoğan
İyi Parti
Gaziantep
-
Ahmet Yunusoğlu
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Sabahaddin Karakuş
Millet Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Ali Coşgun
Milli Yol Partisi
Gaziantep
-
Ahmet Durmuş Yılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Oğuzhan Davarcı
Sol Parti
Gaziantep
-
Ozan Ovalı
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Özlem Olgeç
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Şaban Can Girgin
Vatan Partisi
Gaziantep
-
Ömer Atılğan
Yeniden Refah Partisi
Gaziantep
-
Fazlı Kaplan
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Sinem Erener Ballan
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Erol Türk
Zafer Partisi
Gaziantep
-
Orhan Beyazoğlu
Adalet Birlik Partisi
Gaziantep
-
Abdulkadir Akpolat
Adalet Partisi
Gaziantep
-
Abdullah Korkmaz
Adalet ve Kalkınma Partisi
Gaziantep
-
Celal Demirpençe
Anavatan Partisi
Gaziantep
-
Yunus Emre Kaya
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Vijdan Aktaş
Cumhuriyet Halk Partisi
Gaziantep
-
Murat Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Gaziantep
-
Murat Köksal
Hak ve Özgürlükler Partisi
Gaziantep
-
Erkan Sarıoğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Gaziantep
-
Abubekir Tek
İyi Parti
Gaziantep
-
Oktay Kızıldağ
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Ayşe Demir
Millet Partisi
Gaziantep
-
İclal Tatar
Milli Yol Partisi
Gaziantep
-
Alpaslan Savaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Gaziantep
-
Nevzat Özbey
Sol Parti
Gaziantep
-
Deniz Canpolat
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Nadir Yavuzkan
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Kubilay Çelik
Vatan Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Coşkun Kaya
Yeniden Refah Partisi
Gaziantep
-
Duran Tokdemir
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Muhammed Said Görgün
Yeşil Sol Parti
Gaziantep
-
Uğur Akgül
Zafer Partisi
Gaziantep