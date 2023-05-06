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ANASAYFA EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI BATMAN

BATMAN - EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

YEŞİL SOL PARTİ
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HASANKEYF
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KOZLUK
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MERKEZ
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SASON
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Kaynak: Anadolu Ajansı