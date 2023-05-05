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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ KARAOBA

Ali Karaoba

Cumhuriyet Halk Partisi
Ali Karaoba
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Uşak
  • MESLEĞİ : Doktor
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
ÖZGEÇMİŞİ

Ali Karaoba, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı'dır.

Kaynak: Anadolu Ajansı