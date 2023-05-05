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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA ÜLKEM URUK

Mustafa Ülkem Uruk

Cumhuriyet Halk Partisi
Mustafa Ülkem Uruk
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
  • MESLEĞİ : Öğrenci
  • EĞİTİM DURUMU : Lise
  • DOĞUM YILI : 1991
ÖZGEÇMİŞİ

Mustafa Ülkem Uruk 1991 Edirne, Keşan doğumludur.

Kaynak: Anadolu Ajansı