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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EDA DOĞAN

Eda Doğan

Cumhuriyet Halk Partisi
Eda Doğan
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Nevşehir
  • MESLEĞİ : ÖĞRETMEN
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı