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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SALİH NAZMİ BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU

Salih Nazmi Büyükdöğerlioğlu

Cumhuriyet Halk Partisi
Salih Nazmi Büyükdöğerlioğlu
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Muğla
  • MESLEĞİ : ZİRAAT MÜHENDİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı