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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HALİL ERCAN

Halil Ercan

Cumhuriyet Halk Partisi
Halil Ercan
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Konya
  • MESLEĞİ : TEKNİK EĞİTİM ÖĞRETMEN - MAKİNA MÜHENDİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1970
Kaynak: Anadolu Ajansı