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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÜMİT DUMAN

Ümit Duman

Cumhuriyet Halk Partisi
Ümit Duman
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Kırıkkale
  • MESLEĞİ : VETERİNER HEKİM
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı