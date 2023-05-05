Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EVREN YERDELEN

Evren Yerdelen

Cumhuriyet Halk Partisi
Evren Yerdelen
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Kars
  • MESLEĞİ : MAKİNE MÜHENDİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı