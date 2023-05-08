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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BAYRAMALİ ÇEŞMECİ

Bayramali Çeşmeci

Cumhuriyet Halk Partisi
Bayramali Çeşmeci
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : Sanayici
  • EĞİTİM DURUMU : Lise
Kaynak: Anadolu Ajansı