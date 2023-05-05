Sevgi Kılıç

ÖZGEÇMİŞİ

1993 yılında Beykoz’ da doğdu. Anne adı Seyyare, baba adı Turan’ dır. İlk ve orta öğrenimini Beykoz’ da tamamladı. 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden mezun oldu. Amerika’ da Harriet Fulbright College’ da ve İngiltere’ de EC Brighton’ da ingilizce dil eğitimini tamamladı. İstanbul Barosu’ na kayıtlı avukat olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmekte olup; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Beykoz Gençlik Kolları'nda siyasi hayatına başlayan Kılıç, Beykoz Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçiminde Beykoz meclis üyesi adayıdır. 25-26 Temmuz’da yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi Üyesi olarak seçildi.