Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT KANTEKİN

Murat Kantekin

Cumhuriyet Halk Partisi
Murat Kantekin
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : KAMU YÖNETİCİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı