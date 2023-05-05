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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI REİS REİSOĞLU

Reis Reisoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi
Reis Reisoğlu
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Gaziantep
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
  • DOĞUM YILI : 1967
ÖZGEÇMİŞİ

1967 Gaziantep doğumlu olan Reisoğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı