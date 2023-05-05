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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TALİH ÖZCAN

Talih Özcan

Cumhuriyet Halk Partisi
Talih Özcan
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Düzce
  • MESLEĞİ : DIŞ TİCARET - ŞİRKET SAHİBİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1958
Kaynak: Anadolu Ajansı