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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI JALE UZUNHASAN

Jale Uzunhasan

Cumhuriyet Halk Partisi
Jale Uzunhasan
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Düzce
  • MESLEĞİ : KAMU GÖREVLİSİ
Kaynak: Anadolu Ajansı