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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZEYNEP DENİZ ERK

Zeynep Deniz Erk

Cumhuriyet Halk Partisi
Zeynep Deniz Erk
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
  • MESLEĞİ : ÇALIŞMA EKONOMİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı