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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÖNÜL ÖZEL

Gönül Özel

Cumhuriyet Halk Partisi
Gönül Özel
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
  • MESLEĞİ : Hemşire
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
Kaynak: Anadolu Ajansı