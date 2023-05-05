Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞAHİN SEVİNÇ

Şahin Sevinç

Cumhuriyet Halk Partisi
Şahin Sevinç
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
  • MESLEĞİ : TURİZM
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
Kaynak: Anadolu Ajansı