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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI JÜLİDE AKKÖPRÜ

Jülide Akköprü

Cumhuriyet Halk Partisi
Jülide Akköprü
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
  • MESLEĞİ : GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1976
Kaynak: Anadolu Ajansı