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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERKAN SARI

Serkan Sarı

Cumhuriyet Halk Partisi
Serkan Sarı
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Balıkesir
  • MESLEĞİ : ECZACI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı