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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GAMZE YOLCU METİN

Gamze Yolcu Metin

Cumhuriyet Halk Partisi
Gamze Yolcu Metin
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Aydın
  • MESLEĞİ : DİŞ HEKİMİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği mezunu. Evli iki çocuğu var.

Kaynak: Anadolu Ajansı