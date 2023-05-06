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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERAP YAZICI ÖZBUDUN

Serap Yazıcı Özbudun

Cumhuriyet Halk Partisi
Serap Yazıcı Özbudun
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Antalya
  • MESLEĞİ : AKADEMİSYEN
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1962
ÖZGEÇMİŞİ

Serap Yazıcı Özbudun, 1962 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı