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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZKAN OKTAN

Özkan Oktan

Cumhuriyet Halk Partisi
Özkan Oktan
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
  • MESLEĞİ : EĞİTİMCİ, GİRİŞİMCİ, İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
Kaynak: Anadolu Ajansı