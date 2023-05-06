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ANASAYFA CUMHUR İTTİFAKI BURSA

BURSA - CUMHUR İTTİFAKI

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
%0 0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
%0 0
YENİDEN REFAH PARTİSİ
%0 0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
%0 0
BURSA TÜMÜ 1 BÖLGE 2 BÖLGE
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
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KELES
Açılan Sandık Oranı %0
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı