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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET KAYIKCI

Ahmet Kayıkcı

Büyük Birlik Partisi
Ahmet Kayıkcı
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Yalova
Kaynak: Anadolu Ajansı