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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CEBRAİL KAYA

Cebrail Kaya

Büyük Birlik Partisi
Cebrail Kaya
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Van
Kaynak: Anadolu Ajansı