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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NAYİM YOLÇU

Nayim Yolçu

Büyük Birlik Partisi
Nayim Yolçu
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı