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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERDAL KALEMİŞ

Serdal Kalemiş

Büyük Birlik Partisi
Serdal Kalemiş
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Niğde
Kaynak: Anadolu Ajansı