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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HALİL GENÇOĞULLARI

Halil Gençoğulları

Büyük Birlik Partisi
Halil Gençoğulları
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı