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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ASLAN AYDOĞAN

Aslan Aydoğan

Büyük Birlik Partisi
Aslan Aydoğan
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Mardin
Kaynak: Anadolu Ajansı