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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA USLU

Mustafa Uslu

Büyük Birlik Partisi
Mustafa Uslu
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Kırşehir
Kaynak: Anadolu Ajansı