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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ATİLLA ÖNİZ

Atilla Öniz

Büyük Birlik Partisi
Atilla Öniz
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı