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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜLTEKİN BULUT

Gültekin Bulut

Büyük Birlik Partisi
Gültekin Bulut
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Kars
Kaynak: Anadolu Ajansı