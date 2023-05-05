-
Mustafa Destici
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ahmet Yelis
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Bayram Karacan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Dursun Çağlayan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mutlu Furtana
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Altan Aras
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Sultan Selim Şimşek
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Servet Öztaş
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mehmet Cem Özel
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Yaşar Sayan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Erol Hacigül
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Abdullah Azder
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Recep Tufan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Nail Gün
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ömer İlhan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Emir Faruk Uzunpınar
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
İzzet Sadat
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Hakkı Kaya
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Oya Eren
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Dilek Aydoğan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Muharrem Danışmaz
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Necdet Karataş
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Gülyeter Soydaş Torunoğlu
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Esra Boğaz
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Muammer Ahmet Yıldız
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Kadir Turan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Murat Sarıgül
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Şerif Çelik
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Aybüke Burcu Alagöz
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Bahadır Gönül
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Kübilay Yetim
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Hasan Güngörmez
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Muhsin Şenel
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
İlyas Özcan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Adem Karslı
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
İlyas Kürem
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Uğur Bay
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Salih Kuyumcu
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Pınar Sergi
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Abdullah Aydın
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Şakir Aygöl
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Hayrullah Çalışır
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Hatice Açıl Akan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Murat Mert
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Hamdi Yıldız
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Yakup Özen
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Hakan Karpuz
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Baki Yavuz Bilgin
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Fadime Ceran
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Arzucan Yıldırmış
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Burak Tekin
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Müjdat Selvi
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Celal Rıdvan Parmaksız
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Kemal Çolak
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ahmet Bozan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Abdullah Demiroğlu
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
İslam Aslan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Caner Yıldırım
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Fatih Mehmet Tasasız
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Emine Merve Aladağ
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Kübra Deniz
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Soner Arslantürk
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ersin Togaç
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Saniye Çelik
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ömer Osman Yarıkan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Tuğba Şenay Sarıpolat
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Zafer Tabaş
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Türkalp Mert Çevik
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Kenan Helvalı
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Hüseyin Celep
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Senem Fenni
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Esma Serhat
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ali Aktaş
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Aysel Çarıkçı
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ekrem Belli
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Yaşar Tayar
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Salih Şahin
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ersin Açar
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Uğur Can Demir
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Eda Yiğit
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Gökhan Keleş
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Adem Kayaner
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Emine Çınar
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Muhammet Ziya Dövletoğulları
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ertan Eyriay
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Kerem Bala
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Eyüp Ali Özdemir
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ali Olgun
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mustafa Nuri Kaya
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Yiğit Ensar Erol
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Edaviye Yalçın
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Coşkun Açıl
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge