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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EDAVİYE YALÇIN

Edaviye Yalçın

Büyük Birlik Partisi
Edaviye Yalçın
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı