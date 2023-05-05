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Ahmet Yelis
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Mutlu Furtana
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Servet Öztaş
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Erol Hacigül
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Nail Gün
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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İzzet Sadat
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Dilek Aydoğan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Necdet Karataş
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Muammer Ahmet Yıldız
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Murat Sarıgül
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Bahadır Gönül
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Muhsin Şenel
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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İlyas Kürem
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Pınar Sergi
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Şakir Aygöl
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Murat Mert
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Yakup Özen
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Fadime Ceran
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Müjdat Selvi
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Ahmet Bozan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Caner Yıldırım
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Kübra Deniz
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Ersin Togaç
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Tuğba Şenay Sarıpolat
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Kenan Helvalı
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Esma Serhat
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Ekrem Belli
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge