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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OYA EREN

Oya Eren

Büyük Birlik Partisi
Oya Eren
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı